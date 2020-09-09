Волейболистки "Динамо" с победы стартовали в Кубке страны

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Кубок России среди женских команд проходит по другому сценарию нежели турнир у мужчин. Так, на первом этапе в борьбу вступили не только команды суперлиги, но и коллективы, представляющие Высшую лигу "А".

В Казань. где проводится один из групповых этапов турнира. приехали сразу три команды "вышки" - "Северянка" из Череповца, "Уфимочка" и волгодонский "Импульс". Элитный дивизион кроме казанского "Динамо-Ак Барс" представили саратовский "Протон" и "Динамо" из Краснодара.

Хозяйки турнира в стартовом туре встречались с "Импульсом". Волгодонский клуб звезд с неба не хватает. В минувшем сезоне Высшей лиги "А" "Импульс" финишировал последним, набрав лишь 1 очко в 22 матчах.

То, что казанские девушки уступят такому сопернику не представлялось возможным. В итоге, как и предполагалось, казаночки выиграли уверенно в трех партиях - 25:15, 25:14, 25:16.

В других матчах без сюрпризов не обошлось. Так, например. "Уфимочка" смогла выиграть партию у "Протона", хоть и проиграла 1:3. А вот краснодарское "Динамо" умудрилось уступить младшему по рангу. Южанки в пяти сетах проиграли "Северянке".