"Зенит" выиграл все три матча на предварительном этапе Кубка России в Уфе

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Казанский "Зенит" победно завершил вояж в Уфу на предварительный этап Кубка России. После победы в стартовый день турнира над нижегородским АСК. подопечные Владимира Алекно поочередно обыграли уфимский "Урал" и оренбургский "Нефтяник".

В матче с "Уралом" впервые в этом сезоне в составе "Зенита" вышел Эрвин Нгапет. Легкой прогулки у казанского клуба не получилось. Первая партия в упорной борьбе осталась за "Уралом" 29:27. В двух следующих сетах сильнее был "Зенит" - 25:20 и 25:22. Четвертая партия завершилась победой уфимцев 25:21. Все решалось в пятом сете, где удача улыбнулась казанцам - 22:20. В итоге 3:2 в пользу "Зенита".

На заключительную игру первого тура предварительного этапа кубка России против "Нефтяника" Владимир Алекно выставил фактически молодёжный состав – с 18-летним блокирующим Романом Романовским и 22-летним диагональным Николаем Манжосовым. Также в составе "Зенита" дебютировал блокирующий Артём Смоляр.

Новички в грязь лицом не ударили и уверенно обыграли соперника в трех партиях - 25:15, 25:22 и 28:26.

Второй тур предварительного этапа Кубка страны пройдет уже в Казани. Игры состоятся с 16 по 18 сентября.