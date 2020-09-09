Защитник "Рубина" дебютировал за сборную Хорватии

Филип Уремович в верхнем ряду второй слева. Фото: Федерация футбола Хорватии.

Игрок "Рубина" Филип Уремович минувшим вечером впервые в карьере сыграл за главную сборную Хорватии. Защитник казанского клуба вышел в основном составе национальной команды страны в гостевом поединке Лиги Наций против Франции.

Капитан "Рубина" занял позицию правого защитника. Долгое время он и его партнеры по команде не позволяли французам создать ничего у своих ворот. Более того, благодаря голу защитника питерского "Зенита" Деяна Ловрена хорваты вышли вперед. Правда в самой концовке первого тайма умудрились пропустить дважды.

Во втором тайме хорваты смогли сравнять счет, но затем пропустили еще дважды. В итоге французы выиграли 4:2. Любопытно, что с таким же счетом завершился финальный матч Чемпионата России 2018 года, который. напомним, проходил в России. Уремович два последних года французов смог увидеть со скамейки запасных. На 57 минуте его заменили из-за повреждения. Пока о характере травмы не сообщается.