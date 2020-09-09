Бывший форвард "Зенита" и "Спартака" перебрался в Казань

Фото: БК УНИКС.

УНИКС заключил контракт с еще одним игроком. Усилить команду призван форвард Александр Разумов. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на 1 год.

Разумов родился в Санкт-Петербурге, профессиональную карьеру начал в местном "Зените". Серьезных достижений в Единой Лиге ВТБ у него нет. В последнее время он выступал за команды Суперлиги - "Рязань", "Спартак" из Владивостока и "Новосибирск".

В минувшем сезоне, выступая в составе сибирской команды, он набирал 10,8 очков, 7,3 подбора и 1,5 результативные передачи.