В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

Сейчас в инфекционных стационарах региона лежат 90 больных COVID-19 граждан. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Марий Эл подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявили 4 410 зараженных коронавирусом, 3 933 из которых уже выздоровели, а 44 - скончались. По данным местного Минздрава, сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл лежат 385 человек. У 377 из них пневмония, а у 90 - еще и COVID-19.

В тяжелом состоянии находится 121 пациент, в состоянии средней степени тяжести - 260. При этом к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены пятеро, а в кислородной поддержке нуждаются 176 пациентов.

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