В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

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В Татарстане подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 8 сентября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Очередными жертвами инфекции стали 66-летняя женщина и 86-летний мужчина.

Известно, что первая была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №12 в Казани с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Второй был доставлен в республиканскую клиническую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Позже у него выявили и коронавирус. Состояние мужчины также осложняло обострение хронических заболеваний.

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