В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

Накануне в республике также зафиксировали 29 новых случаев инфекции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. За минувшие сутки там зафиксировали еще одну смерть зараженного. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Заметим, что накануне в республике также зафиксировали 29 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 подхватили уже 8 043 местных жителя, 6 668 из которых выздоровели, а 75 - скончались. На данный момент лечение от коронавируса проходят 1,3 тысячи человек.

По данным Минздрава Чувашии, индекс распространения коронавируса в регионе достиг единицы.

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