В Татарстане из-за гибели трех человек на пожаре возбудили уголовное дело

Огонь в доме вспыхнул посреди ночи, когда все спали. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В ночь на 6 сентября в Бугульме на улице Гафиатуллина загорелся дом. Во время его тушения пожарные нашли обгоревшее тело 41-летней женщины. Также из дома были спасены 37-ми и 34-летний мужчины, а также их 43-летняя знакомая. Всех их с ожогами увезли в местную больницу. Где позже от полученных травм двое из них скончались, а один продолжает находится в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное ело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как полагает следствие, компания из двух женщин и двух мужчин решила выпить у одного из них дома. После застолья все легли спать и в какой-то момент начался пожар.

- По предварительным данным, причиной возникновения пожара стала непотушенная сигарета, - сообщили в следственном комитете Татарстана.