В Татарстане со дна Волги и Камы поднимут и утилизируют 21 затонувшее судно

В данный момент по этому поводу идут переговоры с Минэкологии России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции лава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в республике планируется реализация национального проекта «Экология», который направлен на реконструкцию очистных сооружений, рекультивацию иловых полей и очищение водоемов. Общая сумма финансирования проекта составляет более 2,8 миллиарда рублей. И половину этой суммы должен предоставить бюджет Татарстана.

При этом Шадриков отметил, что в первую очередь планируется поднять со дна Волги и Камы 21 затонувшее судно, обнаруженное в ходе исследований Куйбышевсского и Нижнекамского водохранилищ. Этим займутся в 2023 году, однако, по словам министра, работы могут начаться раньше. В данный момент по этому поводу идут переговоры с Минэкологии России.