Набережные Челны впервые стали участником прямого эфира акции «Мир без слез»

Фото: Из материалов пресс-службы

8 сентября детская больница города Набережные Челны впервые вышла в прямой эфир, чтобы принять участие в акции благотворительного проекта «Мир без слез» банка ВТБ. В рамках программы Камский детский медицинский центр получил необходимое медицинское оборудование, а маленькие пациенты встретились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире инстаграма @mirbezslez.

Из-за пандемии коронавируса акция «Мир без слез», которая является важной частью программы «Здоровая страна» банка ВТБ, перешла в онлайн-формат, чтобы медицинские учреждения могли своевременно получить благотворительную помощь, а дети, находящиеся на лечении, - поддержку и подарки.

Фото: Из материалов пресс-службы

Во вторник участниками прямого эфира стали сразу три больницы: в Уфе, Набережных Челнах и Жукове. К онлайн-празднику также подключились юные пользователи со всех городов России. Зрители задавали вопросы Хрюше и Филе, рассказывали, как проходят первые школьные уроки, и наблюдали за необыкновенными экспериментами профессора Николя — на грани науки и магии. В ходе онлайн-викторины, посвященной школьным предметам, самые активные гости эфира выиграли наборы для рисования. В ближайшее время победители получат свои подарки по почте.

Первая акция «Мир без слез» прошла 17 лет назад, в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в различных регионах России получили поддержку от банка ВТБ. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении самого необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны.

- Сейчас большинство регионов все еще находятся в режиме самоизоляции. Поэтому мы нашли новый формат проведения акции, чтобы все больницы, которым в 2020 году банк обещал оказать помощь, получили ее в полном объеме. И конечно, мы не могли оставить детей без праздничного представления. Очень надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к привычному укладу жизни, - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

В ходе онлайн-трансляции главврачи детских больниц рассказали о новом оборудовании, которое появилось в медицинских центрах благодаря проекту «Мир без слез». Камский детский медицинский центр получил аппарат искусственной вентиляции лёгких для отделения реанимации Перинатального центра. И.о. главврача Марат Насыбуллин отметил, что данное оборудование является аппаратом экспертного класса с поддержкой всех современных функций: «Аппарат ИВЛ даёт возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь всем детям, независимо от их веса и тяжести состояния. Он проверен временем и в то же время отвечает всем современным стандартам и удобен в работе. На данном оборудовании лечение смогут получать более 30 маленьких пациентов в год».

Всего в 2020 году акции программы «Мир без слез» проходят в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Часть из них уже получили благотворительную помощь. До конца года акции пройдут в Кургане, Иркутске, Туле, Ханты-Мансийске, Якутске, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском и Находке.