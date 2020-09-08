Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На поле в Татарстане цветами нарисовали огромного снежного барса

Это подарок от местного предпринимателя к 100-летию ТАССР
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

На поле при въезде в Зеленодольский район, возле села Сокуры, появился рисунок снежного барса из белых цветов фацелии или редьки масличной. Это – подарок Татарстану от местного предпринимателя, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Барса, конечно, видно лишь с высоты. Но поле из красивых цветов уже само по себе стало местом притяжения жителей Татарстана. Сейчас это одно из самых популярный мест для фотосессий.