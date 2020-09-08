Михаила Ефремова за смертельное ДТП приговорили к 8 годам колонии

Ефремов все же признал свою вину в суде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова в совершени смертельной аварии в центре столицы. Артиста приговорили к 8 годам колонии общего режима. Из зала суда его доставили в камеру СИЗО. До этого он находился лишь под домашним арестом. Этот срок ему зачтут в колонии – два дня как за один.

Помимо срока в колонии, суд постановил, что Ефремов должен выплатить старшему сыну погибшего по его вине в ДТП курьеру 800 тысяч рублей, сообщила kp.ru.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В фургон курьера автомобиль артиста въехал через двойную сплошную полосу. Ефремова задержали на месте аварии. Как потом показала экспертиза в крови артиста был не только алкоголь, но и наркотики. На судебном процессе Михаил Ефремов заявлял, что ничего не помнит о моменте ДТП, но 3 сентября все же признал свою вину.