Жителя Чувашии будут судить за стрельбу с балкона из-за шумных прохожих

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В чувашском городе Шумерля 45-летнего местного жителя собираются судить за хулиганство, совершенное с применением оружия. Расследование возбужденного в отношении его дела уже завершено и остается ждать только развязки.

По версии следствия, вечером 26 июля обвиняемый был пьян и находился в своей квартире на 4 этаже. Его спокойствие нарушил громкий разговор двух прохожих на улице. Сначала мужчина сделал им замечание, а после достал свое охотничье ружье и принялся стрелять. Попал в асфальт рядом с теми самыми прохожими. После инцидента к горожанину пришли правоохранители и забрали у него ружье, а также патроны к нему.

- Сам мужчина сейчас дожидается суда, находясь под домашним арестом. Свою вину он уже признал, - сообщили в следственном комитете Чувашии.