Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 8 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в рабочем кабинете главы республики в Доме правительства региона.

В ходе разговора Минниханов и Москвалькова обсудили организацию летнего отдыха детей, капремонт оздоровительных лагерей, а также начало нового учебного года в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Президент Татарстана заметил, что республика всегда открыта к сотрудничеству и нацелена на обмен опытом.