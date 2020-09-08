В Казани изменятся схемы движения автобусов №34, №36 и №91

Фото: Алина НИЗАМОВА

Комитет по транспорту Казани решил изменить схемы движения автобусов №34, №36 и №91. Об этом их часто просили сами горожане.

Так, со среды, 9 сентября, автобусы №34 «Жилой массив Ферма-2 – жилой массив ДК им.Саид-Галиева» будут ездить в прямом направлении по улицам Советская – Халезова – Парковая, а далее по привычному маршруту.

Автобусы №36 «Вещевой рынок – Осиново» в обратном направлении будут следовать по улицам Болотникова – Кулахметова, а далее по привычному маршруту

Автобусы маршрута №91 «ЦУМ – Высокая Гора (АРЗ)» будут курсировать в обоих направлениях по улице Халезова, а далее по привычному маршруту.