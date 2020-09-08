13 очков Бедножа помогли "Зениту" с победы стартовать в Кубке России

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Волейбольный сезон в России официально стартовал. Накануне прошли первые матчи предварительного этапа Кубка страны. В этом году формат турнира претерпел изменения. Так, за победу будут бороться только клубы суперлиги.

14 команд элитного дивизиона разбили на три группы по географическому принципу. "Зенит" свои матчи стартового этапа кубка проводит в Уфе, где в соперники ему попались местный "Урал", оренбургский "Нефтяник" и нижегородский АСК.

На турнир "Зенит" поехал не в оптимальном составе. Максим Михайлов и Александр Волков. Впрочем, серьезной проблемой это стать не должно, учитывая формат предварительного этапа. Чтобы не пройти дальше "Зениту" надо было постараться со знаком минус, ведь из 14 команд в следующий раунд пробьются 13!

"Зенит", выигравший пять последних кубков страны, вылетать на первом раунде не собирался, что доказал уже в первом матче с АСК. В первой партии казанцы взяли верх 25:18. А вот вторая партия осталась за нижегородскими волейболистами - 25:22. Впрочем, игроки "Зенита" вспомнили, что они фавориты и два следующих сета взяли с одинаковым счетом 25:22. В итоге 3:1 - победа казанского клуба.

Самыми результативными в составе "Зенита" стали Андрей Сурмачевский и Денис Земченок. Они набрали по 14 очков. 13 результативных баллов на счету новичка казанцев поляка Бартоша Бедножа.