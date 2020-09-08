11 сентября драмтеатр имени Качалова в Казани откроет свой 230-й сезон

Фото: пресс-служба Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова

В пятницу, 11 сентября, вновь распахнет двери Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова. Свой 230-й юбилейный сезон он начнет спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Вместе с тем, этим вечером в театре состоится открытие выставки, посвященной 145-летию народного артиста СССР Василия Качалова. Она развернется в фойе-атриуме.

- Этот уникальный и беспрецедентный совместный проект музея театра, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Музея МХАТ представит эксклюзивную экспозицию, рассказывающую о жизни и творчестве великого русского актера, - сообщает пресс-служба театра.

Отметим, что среди экспонатов выставки есть личные вещи Качалова, театральные костюмы, письма артиста, а также эскизы и макеты декораций. Увидеть их в театре можно будет до конца 2020 года.