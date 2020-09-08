В горбольнице Новочебоксарска появится компьютерный томограф за 27 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Новочебоксарской городской больницы Минздрава Чувашии

Стало известно, что в горбольницу Новочебоксарска собираются доставить компьютерный томограф «Сакура». Он был куплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 27 миллионов рублей.

Известно, что новый томограф позволит врачам получать качественные изображения при сверхнизких дозах облучения. Это необходимо для тех пациентов, которые нуждаются в подобной процедуре регулярно.

В больнице уже готовятся к монтажу нового оборудования. Планируется, что томограф будет работать круглосуточно.