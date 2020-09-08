В Татарстане скончались еще двое зараженных: число летальных случаев коронавируса достигло 64

Когда именно инфицированные скончались, в региональном Минздраве не сообщают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции в республике достигло 64. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил региональный Минздрав.

Новыми жертвами COVID-19 в регионе стали двое мужчин в возрасти 75-ти и 61-го года. Оба они имели хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Первый был госпитализирован в республиканскую клиническую инфекционную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. В процессе лечения у пациента выявили и COVID-19. Второй - житель Альметьевского района, который был доставлен в центральную районную больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.

Когда инфицированные скончались, в ведомстве не сообщают.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 718 случаев коронавируса. По данным местного Минздрава 5 547 зараженных уже выздоровели, а 64 - скончались.