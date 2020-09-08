В Чебоксарах семилетняя девочка выпала из окна 4 этажа и разбилась насмерть

Травмы, полученные вследствие падения с четвертого этажа, оказались смертельными. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В понедельник, 7 сентября, у одной из многоэтажек на улице Гражданская в Чебоксарах произошла трагедия. Там около 16.00 из окна на четвертом этаже выпала семилетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что этим вечером погибшая находилась дома с младшим братом без взрослых. В какой-то момент девочка вышла на застекленный балкон и выпала из окна. Проверки по этому факту уже начали в прокуратуре и следственном комитете Чувашии.