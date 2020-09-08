В Йошкар-Оле пристав составлял фиктивные протоколы на должников и суды штрафовали их

Преступления пристава раскрыли в СУ СКР Марий Эл

В столице Марий Эл вынесли приговор 31-летнему бывшему сотруднику службы судебных приставов. Мужчина признан виновным в "Злоупотребление должностными полномочиями", ему вменили 12 эпизодов преступной деятельности, в результате которой пострадали невиновные.

Для того, чтобы показать свою работу, пристав с ноября 2018 по июль 2019 года составил ряд фиктивных документов - извещения, объяснения, протоколы на должников, после которых 10 йошкаролинцев привлекли к административной ответственности. Наказывали их за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, и по решению судов это люди, не совершавшие правонарушений, были подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в пять тысяч рублей каждый.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.