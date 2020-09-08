В Казани открывается выставка «Память поколений»

Фрагмент картины "Письмо с фронта"

В столице Татарстана на территории Казанской ярмарки 10 сентября открывается выставка «Память поколений». Такие выставки будут работать по всей в 23 регионах - от Москвы до Южно-Сахалинска до 1 ноября.

Экспозиция организована в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

Первая подобная по концепции и масштабу мультимедийная выставка представит в исторических парках уникальную коллекцию — более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века, «оживших» с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

Самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Подобные технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

Вход на уникальную выставку свободный.