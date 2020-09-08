В Татарстане водитель КАМАЗа сбил пешехода, стоявшего на дороге в сумерках

Медики констатировали гибель пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на неизвестного пешехода произошел 7 сентября в 19.50 на 10 километре автодороги "Бугульма-Азнакаево" в сумерках, когда обзор для водителя уже затруднен. Поэтому для 33-летнего водителя "КАМАЗа" появление на дороге пешехода, не имевшего при себе светоотражающих элементов на одежде, стало неожиданностью и он не успел затормозить.

В результате многотонный грузовик сбил мужчину насмерть, вызванным на место происшествия медикам пришлось констатировать его гибель. При погибшем не обнаружили никаких документов, теперь его личность будут выяснять сотрудники полиции, сообщили в МВД Татарстана.