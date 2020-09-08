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Происшествия

В Татарстане водитель КАМАЗа сбил пешехода, стоявшего на дороге в сумерках

Личность погибшего предстоит опознать сотрудникам полиции - у него не было документов
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
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Медики констатировали гибель пешехода

Медики констатировали гибель пешехода

Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд на неизвестного пешехода произошел 7 сентября в 19.50 на 10 километре автодороги "Бугульма-Азнакаево" в сумерках, когда обзор для водителя уже затруднен. Поэтому для 33-летнего водителя "КАМАЗа" появление на дороге пешехода, не имевшего при себе светоотражающих элементов на одежде, стало неожиданностью и он не успел затормозить.

В результате многотонный грузовик сбил мужчину насмерть, вызванным на место происшествия медикам пришлось констатировать его гибель. При погибшем не обнаружили никаких документов, теперь его личность будут выяснять сотрудники полиции, сообщили в МВД Татарстана.

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