Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60%

Клиенты ВТБ в летние месяцы открывали дистанционно свыше 60% вкладов и накопительных счетов. Доля депозитов, размещаемых с помощью digital-решений банка, увеличилась на 10 п.п. к аналогичному периоду прошлого года.

В июне-августе 2020 года онлайн открывалось не менее 60% вкладов и накопительных счетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продемонстрировал рост на 10 пунктов: летом 2019 года клиенты ВТБ дистанционно размещали порядка 50% депозитов.

Пиковых значений доля вкладов, открываемых в ВТБ Онлайн, достигла в апреле, во время максимальных ограничений из-за пандемии. Тогда дистанционно размещалось три четверти новых депозитов.

- Развитие дистанционных каналов взаимодействия с клиентами является нашей ключевой стратегической задачей. Высокий спрос на digital-сбережения во время ограничений, введенных из-за пандемии, продемонстрировал высокую важность развития цифровых каналов для привлечения вкладов и накопительных счетов. Наши клиенты уже привыкли к максимальному комфорту в работе через интернет-банк и мобильное приложения банка при открытии вклада или накопительного счета. Сейчас мы готовим целый ряд новых функций, которые позволят еще более упростить клиентский путь и вывести качество сервиса на принципиально новый уровень, - отмечает начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Дистанционно вклад можно открыть как в интернет-банке, так и в приложении ВТБ Онлайн. В частности, сейчас доступны для открытия онлайн продукты базовой линейки вкладов - «Вклад в будущее» и «Большие возможности», а также сезонный вклад «Надежная основа» с доходностью до 5% и накопительный счет «Копилка» с начислением процентов на ежедневный остаток.