Telegram-канала «Итиль» пишет, что дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал закольцовку в Казани самого длинного трамвайного маршрута в России:

«Открыта новая супердорога вокруг Казани. Замечательно. Оказалось, что Большое казанское кольцо — самая большая трамвайная линия в России, 34 километра. Я очень рад за Казань. Единственное, за что не могу не переживать, — то, что наша замечательная Республика Татарстан подает все больше признаков о том, что все больше хочет поиграть в самостоятельность. И это может закончиться печально, если вовремя не обратить на подобное внимание».