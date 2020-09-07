В Зеленодольске иномарка на скорости протаранила припаркованные машины

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В понедельник, 7 сентября, в районе стоянки Зеленодольского машиностроительный завода произошла массовая авария. По предварительным данным, мужчина на Chevrolet выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault. После удара первую иномарку отбросило на припаркованные автомобили. В итоге пострадали три легковушки.

О состоянии водителя Chevrolet официально пока ничего не сообщается, как и о пострадавших в аварии в целом. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.