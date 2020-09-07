В Казани спасли женщину, которая стала заложником пожара в соседней квартире

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 7 сентября, в Казани загорелась квартир на третьем этаже в доме №55 на проспекте Ибрагимова. Сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана в 14.32.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что на кухне площадью 15 квадратных метров горят вещи и мебель. Огонь удалось потушить менее чем за 20 минут.

Однако из-за пожара подъезд сильно задымился. Жительница соседней квартиры не могла выйти на улицу самостоятельно. Спасателям пришлось вскрывать ее дверь, а после выводить с помощью спасательного капюшона питаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе.

- В горящей квартире людей не было. Остальные жильцы с верхних этажей спустились самостоятельно, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.