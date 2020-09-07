В Чувашии пьяный лихач вез на машине детей и устроил полицейскую погоню

Фото: ГИБДД Чувашии

В субботу, 5 сентября, сотрудники ГИБДД в деревне Карабаши заметили автомобиль ВАЗ-2106. Водитель автомобиля также увидел автоинспекторов и резко "дал по газам". Началась полицейская погоня, в ходе которой беглец все время пытался оторваться от преследователей увеличивая и увеличивая скорость. Водитель несколько раз игнорировал требование правоохранителей остановиться, но потом все же решил сдаться.

Выяснилось, что за рулем автомобиля был пьяный 27-летний местный житель. А в салоне его машины автоинспекторы обнаружили двух детей.

В отношении лихача составили сразу 6 административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение требования об остановке, за управление автомобилем не зарегистрированным в установленном порядке, за несоблюдение требований об обязательном страховании, за нарушение правил применения ремней безопасности и за нарушение правил перевозки людей.