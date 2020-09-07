Житель Чебоксар засунул руку в автомат с аксессуарами для телефонов и застрял

Фото: пресс-служба КУ "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба"

В субботу, 5 сентября, в службу спасения позвонила администратор магазина на улице Франко в Чебоксарах. Она рассказала, что один из посетителей – молодой парень, засунул руку в автомат с аксессуарами для телефонов и застрял. Требовалась помощь специалистов.

Спасатели выехали по указанному адресу и освободили застрявшего. Помощь медиков ему не понадобилась, сообщает пресс-служба республиканской поисково-спасательной службы.

Что заставило молодого человека лезть рукой в автомат, не понятно.