Осенние сельхозярмарки в Нижнекамске начнутся со скидок до 40%

13 сентября ярмарки в городе будут организованы в зданиях избирательных участков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 13 сентября, в Татарстане стартуют осенние ярмарки. Продажа товаров местных производителей, например, в Нижнекамске она начнется со скидок до 40%. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба района.

Так, хлеб будет стоить порядка 26,48 рублей, молоко – 37,8 рублей, йогурт – 18,3 рублей, сливочное масло – 91,7 рублей, картофель – 8 рублей, лук – 10 рублей, фруктовые рулеты – 27,1 рублей.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Татарстане состоятся выборы президента республики. Поэтому ярмарки в Нижнекамске будут организованы в зданиях избирательных участков.