День выборов в Казани 2020: хедлайнерами концерта станут Нюша, Клава Кока и Валерия

Попасть на праздник можно будет, лишь предъявив браслет «Я проголосовал – Мин тавыш бирдем».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В грядущие выходные – с 11 по 13 сентября, в Татарстане пройдут выборы президента республики 2020 и депутатов Казанской городской думы. В единый день голосования, 13 числа, жителей столицы региона ждет праздник у стадиона «Ак Барс Арена». Его кульминацией станет концерт, на котором хедлайнерами станут Нюша, Клава Кока и Валерия, а также группа Dabro и «Хор Турецкого». В завершении праздника состоится салют.
Попасть на него можно будет, лишь предъявив браслет «Я проголосовал». Его горожанам будут вручать на избирательных участках.
Отметим, что по данным на 1 августа 2020 года, в Казани проживали более 920,4 тысяч избирателей. Порядка 2,1 тысячи из них в сентябре будут голосовать впервые в жизни.
Для горожан организовано 459 избирательных пунктов. В основной состав членов участковых Избиркомов вошли 4,9 тысяч человек.
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