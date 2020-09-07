День выборов в Казани 2020: хедлайнерами концерта станут Нюша, Клава Кока и Валерия

Попасть на праздник можно будет, лишь предъявив браслет «Я проголосовал – Мин тавыш бирдем». Фото: Евгения ГУСЕВА

В грядущие выходные – с 11 по 13 сентября, в Татарстане пройдут выборы президента республики 2020 и депутатов Казанской городской думы. В единый день голосования, 13 числа, жителей столицы региона ждет праздник у стадиона «Ак Барс Арена». Его кульминацией станет концерт, на котором хедлайнерами станут Нюша, Клава Кока и Валерия, а также группа Dabro и «Хор Турецкого». В завершении праздника состоится салют.

Попасть на него можно будет, лишь предъявив браслет «Я проголосовал». Его горожанам будут вручать на избирательных участках.

Отметим, что по данным на 1 августа 2020 года, в Казани проживали более 920,4 тысяч избирателей. Порядка 2,1 тысячи из них в сентябре будут голосовать впервые в жизни.

Для горожан организовано 459 избирательных пунктов. В основной состав членов участковых Избиркомов вошли 4,9 тысяч человек.

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