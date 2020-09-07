Ночью в Набережных Челнах полностью сгорел автомобиль Audi A3

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ночью в понедельник, 7 сентября, во дворе дома №15/14 в поселке ЗЯБ Набережных Челнов загорелись сразу четыре автомобиля - Audi A3, Kia Rio, Mitsubishi Lancer и ВАЗ 211440. Пожарных на место ЧП в 3.05 вызвали владельцы машин.

В 3.10 спасателям удалось локализовать огонь, а спустя минуты и вовсе его потушить. Несмотря на оперативность, Audi сгорела полностью. Остальные авто пострадали меньше: у Kia расплавилось правое боковое зеркало и указатель правого поворота, у Mitsubishi - передний бампер, решетка радиатора и фары, у ВАЗа - передний бампер и левая фара.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Никто из людей не пострадал.

- Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования транспортного средства, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.