Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2020» в Татарстане начнется 26 сентября

«Великий Болгар – 2020» – это еще больше боев, еще больше турниров, движения, азарта, музыки, танцев и впечатлений. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В сентябрьские выходные - 26 и 27 числа, на территории Болгарского музея-заповедника пройдет ежегодный Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар-2020». Гости праздника окунутся в атмосферу жизни и быта людей IX-XV веков, а также понаблюдают за зрелищными сражения воинов Золотой Орды, древней Руси и Европы. На разных площадках будут проходить рыцарские одиночные битвы, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты.

Кроме того, гостей фестиваля обучат зажигательным ирландским или степенным историческим танцам, а дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах – тямбарах.

Также будут работать ярмарки современных и исторических товаров. Посетители фестиваля не только насладятся творчеством мастеров со всей России, но и сами смогут овладеть различными видами ремесел на творческих мастер-классах.

На разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Вечером пространство главной фестивальной площадки предстанет перед зрителями в свете горящих факелов. Запланировано театрализованное фаер-шоу.

На большой площадке семейного отдыха в режиме нон-стоп на протяжении двух дней фестиваля будут работать аниматоры. Обещают конкурсы, игры, танцы, соревнования ходулистов, пластилиновый город и картонную крепость, а также спортивные бои.