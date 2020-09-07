Вдоль сквера имени Горького в Чебоксарах установят забор за 1,4 миллиона рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 16 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в Чебоксарах вдоль сквера имени Максима Горького (со стороны жилых домов) построят забор. Кроме того, у лестниц и пандусов там установят перила и ограждения. Все эти работы потребуют 1,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 16 сентября. Работы он должен закончить уже к 31 октября текущего года.

Отметим, что сейчас в сквере имени Максима Горького идет реконструкция. Ее планируют завершить к концу сентября.