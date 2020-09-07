Главный бухгалтер и директор магазина: самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2020 года в Казани

В список самых высокооплачиваемых вакансий месяца также попали зам начальника мясного производства и ведущий инженер-проектировщик инженерных сетей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, кому в сентябре 2020 года в Казани предлагают самую высокую зарплату. Это, как и месяцем раньше – программист Python. Работодатели готовы платить человеку, который подойдет под эту вакансию от 160 тысяч рублей.

Второе место в топе, составленном Superjob, занимает главный бухгалтер. В столице Татарстана ищут человека на эту должность, который в последующем будет получать от 65 тысяч до 68 тысяч рублей. На третьем месте вакансия заместителя начальника мясного производства (57,5 тысяч рублей в месяц), на четвертом – директор магазина (от 50 тысяч 70 тысяч рублей), на пятом – ведущий инженер-проектировщик инженерных сетей (50 тысяч рублей).