"Результат был не важен": "Рубин" сыграл вничью в товарищеском матче с "Уралом"

Фото: ФК "Рубин".

Пока в чемпионате России по футболу пауза, связанная с играми сборных, команды Премьер-Лиги заполняют дыру в календаре тренировками и товарищескими матчами. Вот и "Рубин" решил провести спарринг. В гости к казанцам пожаловал "Урал".

Из-за отлучек ряда игроков в сборные команды не смогли выставить оптимальные составы. Так, например, у "Рубина" в обойме не осталось форвардов. Деспотович отправился в расположение сборной Сербии, а Игнатьев и Косарев тренируются в составе молодежной и юниорской сборных России.

Что касается самой игры. то в первом тайме голов забито не было. Во втором же команды организовали два гола. На 55 минуте счет открыл рубиновец Коновалов, а уже через пять минут окончательный счет установил игрок "Урала" Рафал Августиняк.

В итоге ничья 11. Из интересных фактов можно также отметить дебют за "Рубин" голкипера Никиты Медведева, а также появление Дмитрия Тарасова с капитанской повязкой. Экс-игрок сборной страны, к слову, отыграл весь матч.

- Хороший спарринг, матч с квалифицированным соперником. Важно в этом двухнедельном перерыве сохранить недельный цикл, который у нас сейчас может быть. Судя по всему обе команды в хорошем функциональном состоянии, много двигались, было много эпизодов с единоборствами. Что касается результата, то он был не важен, важнее были другие вещи, индивидуальные оценки, какие-то групповые моменты, на которые я обратил внимание, - дал оценку матчу главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.