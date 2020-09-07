В Чебоксарах построят новый трехэтажный детсад за 194,5 миллиона рублей

Подрядчик должен будет сдать объект в эксплуатацию не позднее 30 сентября 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в чебоксарском микрорайоне «Университет» построят новый детский сад. На это уже выделено порядка 194,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, трехэтажное учреждение может принять 250 воспитанников. На первом этаже разместятся по две группы детей ясельного и младшего возрастов, бассейн, пищеблок, медблок и постирочная. На втором – две группы среднего возраста и три группы старшего возраста, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда. На третьем – группы для детей старшего и подготовительного возрастов, группы кратковременного пребывания, зал для занятий физкультурой, компьютерный класс и помещения для кружков.

Заметим, что на территории детсада построят 14 игровых площадок, а также площадку для гимнастики и изучения правил дорожного движения, спортивный комплекс и тропу здоровья.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 14 сентября. Объект он должен будет сдать не позднее 30 сентября 2021 года.