В Казани во время пожара погибла больная пенсионерка

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в частном доме №6 по улице Бигиева в Авиастроительном районе столицы Татарстана произошло в воскресенье, 6 сентября, поздно вечером.

К приезду пожарных часть дома была объята открытым пламенем. Возгорание началось предположительно на веранде, а уже потом перекинулось на пристрой, крышу и чердак. Со слов хозяина дома, на веранде спала 63-летняя пенсионерка, она болела и сама не передвигалась. Вытащить ее на улицу они не смогли, криков о помощи не слышали.

С огнем удалось справиться, тело женщины обнаружили во время разбора завалов сгоревшей веранды.

- Сгорел пристрой, чердачное перекрытие и надворные постройки жилого дома №6 по улице Бигиева, надворные постройки, частично стена частной бани жилого дома №8 по улице Бигиева, 8 на общей площади 120 квадратных метров. Причина возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.