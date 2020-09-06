Житель Ульяновска позвал домой незнакомца с улицы, а тот его обокрал

Задержанный сознался в краже. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратился житель Ульяновска.Он сообщил о хищении принадлежащего ему имущества, денег в сумме более одной тысячи рублей и банковской карты.

Полицейские установили, что ранее потерпевший распивал спиртные напитки. Около трех утра он вышел на улицу, чтобы купить еще несколько баночек пива. Возле магазина потерпевший познакомился с мужчиной, которого пригласил к себе домой, чтобы продолжить распитие спиртных напитков. Через некоторое время хозяин квартиры ушел на кухню варить кофе. Вернувшись, мужчина обнаружил, что с полки шкафа пропали деньги, фитнес-браслет и банковская карта.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний неработающий ранее судимый житель Заволжского района Ульяновска.

- Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенный браслет тут же продал незнакомцу на улице, а банковской картой расплатился за покупку алкоголя на сумму более 4 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе МВД региона.