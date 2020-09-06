Девушка из Чувашии хотела купить машину, но нарвалась на мошенников

Добычей афериста стали 20 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

28-летняя жительница Чебоксар стала жертвой мошенников. Женщина сообщила, что решила приобрести автомобиль, но так как не очень хорошо разбиралась в машинах, обратилась за помощью к автоподборщикам.

Соответствующие объявление она увидела в одной из социальных сетей в интернете. В ходе переписки со «специалистом» горожанка разъяснила, на какую сумму она рассчитывает и какие параметры авто для нее важны, после чего «автоэксперт» попросил перевести ему 20 тысяч рублей на возможные расходы при подборе транспортного средства и за его работу.

После получения денег мужчина перестал выходить на связь, а объявление было удалено из соцсети. Пока найти злоумышленника полицейским не удалось.