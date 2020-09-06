СМИ: "Рубин" может сыграть в Кубке России резервным составом

Матчи Кубка попадают на даты между важными матчами чемпионата. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанский "Рубин" узнал соперников по Кубку России. Напомним, что в нынешнем сезоне формат турнира претерпел изменения. Так, введен групповой этап, где сыграют по 10 команд из Премьер-Лиги, ФНЛ и второй лиги. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним добавятся 6 команд элитного дивизиона, представляющие Россию в Еврокубках.

"Рубин" на групповом этапе сыграет с хабаровским СКА, выступающим во второй по силе лиге страны, и новороссийским "Черноморцем", выступающим во второй лиге. 16 или 17 сентября казанцам предстоит вояж в Новороссийск, а 20 или 21 октября - матч против СКА в Хабаровске.

По данным различных СМИ, "Рубин" не доволен новым форматом календаря и, вероятно, будет отправлять на матчи резервистов. Дело в плотном графике. Так, матч с "Черноморцем" оказался между поединками с "Динамо" и "Спартаком" в рамках чемпионата. Такая же ситуация и по матчу в Хабаровске, куда "Рубину" выпало лететь между играми с "Краснодаром" и "Зенитом".