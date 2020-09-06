Мошенники обманули татарстанскую фирму на миллион рублей

Мошенники смоги войти в доверие заказчика. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Одна из компаний Татарстана, занимающаяся производством рыбных консервов, решила приобрести подсолнечное масло. Наткнувшись в сети интернет на выгодного поставщика, сотрудница фирмы связалась с ним и обговорила все условия сделки.

По договору поставка продукции осуществлялась поставщиком после полной оплаты товара и транспортных расходов. Общая сумма составила 1145000 рублей. Однако, после проведения оплаты, «поставщики» перестали выходить на связь.

- Совершая сделку с помощью интернет-сайтов, убедитесь в надежности торгового партнера. При малейших подозрениях на обман – немедленно обращайтесь в полицию, - посоветовали в пресс-службе МВД Татарстана.