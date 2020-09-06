Татарстан на 95% готов к отопительному сезону

Отопление традиционно начнут подавать в дома в начале октября.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов рассказал о подготовке к отопительному периоду. По информации ГЖИ по состоянию на 3 сентября 2020 года, подготовлены (промывка и опрессовка) централизованные системы теплоснабжения на 11 тысяч 369 многоквартирных домов из 11 тысяч 989, что составляет 94,8%.

Проведена проверка вентиляционных каналов внутридомовых систем на 16 тысяч 441 многоквартирных домов из 17 тысяч 267, или 95,2%. По словам министра, оформлены паспорта готовности на 15 тысяч 923 многоквартирных домов из 17 тысяч 267, внесенных в систему мониторинга, что составляет 92,2%.

По информации муниципальных образований по состоянию на 3 сентября, объекты здравоохранения подготовлены на 94%, объекты образования - 95,7%, объекты культуры - 92%, спортивные объекты - 94%.