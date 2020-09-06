В Казани придумали, как очистить воду в Большом Лебяжьем озере

Фото: мэрия Казани.

На Большом Лебяжьем озере в Казани для естественной очистки воды высадили краснокнижную сальвинию плавающую. Накануне сотрудники Комитета внешнего благоустройства Исполкома вместе с экологами-активистами в качестве эксперимента перенесли растения из акватории реки Казанки (территория Русско-Немецкой Швейцарии).

- После масштабного благоустройства территории Лебяжьих озер мы приступили к созданию экологического каркаса водоема. Первый шаг – заселение редкого краснокнижного вида папоротника – сальвинии плавающей. Конечно, рано или поздно озеро само приобретет биобаланс, заселится водными растениями, но на это уйдет значительно больше времени. Мы можем ускорить этот процесс, чтобы водоем быстрее приобрел защитный каркас, и вода очищалась с помощью растений, – рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Эксперимент проводится в рамках работ по благоустройству территории Лебяжьих озер. Предполагается, что сальвиния плавающая поможет озерной воде самоочищаться. В акватории Казанки растения произрастают достаточно плотно. Поэтому по разрешению Госкомитета РТ по биологическим ресурсам специалисты собрали с берега Казанки 4 ведра мелких водных растений.

Как рассказал эколог, руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев, если сальвинию прибивает к берегу, и она ложится на грунт, растение гибнет. Находясь на земле, оно не сможет перенести зиму. Но в воде оно очень выносливо, ему не страшны морозы.

- Сейчас мы собрали сальвинию плавающую с суши и фактически дали ей шанс продолжать расти, но на новом месте. Если на Лебяжьих озерах растению «понравится» соленость воды и ее состав, оно будут расти, – пояснил эксперт.

В первую очередь, растение помогает очищать воду от фосфора, азота, магния и других веществ. Однако решить проблему качества воды в одиночку сальвиния не сможет – для этого необходимы и другие водные растения.

Даже для выживания сальвинии ей необходима «компания» – тростник или камыш, которые не позволят ей прибиваться к берегу. Поэтому на Большом Лебяжьем озере специалисты переносили сальвинию на участки, на которых уже растут такие виды растений.

Экологи зафиксировали точные координаты участков озера, на которые были помещены новые растения. В течение года за ними будут наблюдать. Однако свою эффективность на Лебяжьем сальвиния плавающая сможет продемонстрировать не раньше чем через три года, отметил эксперт.

Следующий этап благоустройства запланирован на позднюю весну. Тогда, по мнению Мухачева, можно будет высадить вдоль озера тростник, болотный ирис, сусак озерный, пузырчатку и другие виды.

Напомним, Лебяжьи озера, не имея подпитки подземными водами, наполнялись за счет водосбора со всей прилегающей территории. Водный баланс был нарушен в связи со строительством дорог и промышленных сооружений. За последние сорок лет озера постоянно усыхали, несмотря на попытки спасти их путем подкачки воды. Уникальный для региона природный объект утрачен более чем на 70%. До начала восстановительных работ водоемы представляли собой заросшие сорной и малоценной древесно-кустарниковой растительностью участки.

Экореабилитация системы озер Лебяжье прошла в 2017 году. Это позволило увеличить площадь озер с береговой зоной с 8 га до 36 га. Специалисты восстановили глубины чаш озер, устройство гидроизоляционного экрана. Заполнение водой озер Светлое и Большое Лебяжье осуществляется из карьера «Изумрудное».

В 2019 году стартовало благоустройство территории вокруг озер. По береговой зоне озер Малое и Большое Лебяжье проложили инженерные сети, прогулочные дорожки из экологического материала, удобные для пешеходов и велосипедистов, установили детские площадки, туалетные модули, спортивное и пляжное оборудование. Кроме того, здесь провели сети уличного освещения и систему видеонаблюдения на 100 камер.