В Ульяновск из Санкт-Петербурга доставили еще двух "Львят"

Фото: мэрия Ульяновска.

5 сентября в Ульяновск привезли еще два новых трамвайных вагона. Их разгрузили на территории Засвияжского трамвайного депо. Таким образом, всего в Ульяновск доставлено пять трамваев модели 71-911 ЕМ «Львенок».

Как отметил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников, на сегодняшний день это самые современные трамваи, которые выпускаются в России.

- В Ульяновск прибыло еще два новых трамвая, которые мы разгрузили с помощью бригады из Санкт-Петербурга. Подвижной состав оборудован по последнему слову техники. Вагоны планируем направить на на маршруты №4 и 22. Благодаря решению губернатора Сергея Ивановича Морозова начата масштабная программа по обновлению городского электротранспорта. Уверен, что ульяновцы по достоинству оценят удобство и комфорт новых трамваев.

Напомним также, что в течение лета силами муниципального предприятия «Ульяновскэлектротранс» обновлено около четырёх километров трамвайных путей, до конца года будет заменено еще 500 метров.

По словам представителя Невского завода электрического транспорта Артура Зайнетдинова, данные модели вагонов направлены в настоящее время в три российских города: Ульяновск, Пермь и Улан-Удэ.

- Первая модель собрана в 2018 году и была представлена на международной выставке. Данные трамваи отличаются низким полом, полностью алюминиевым салоном, а также эластичной тележкой уникальной конструкции собственной разработки – она обеспечивает плавность хода трамвая даже на неидеальных участках трамвайных путей.

До конца года в Ульяновск доставят еще 24 «Львёнка».