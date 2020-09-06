УНИКС проиграл "Парме" в товарищеском матче

Фото: БК УНИКС.

Казанский УНИКС продолжает готовиться к сезону. Накануне подопечные Димитриса Прифтиса провели контрольный матч с пермской "Пармой". По договоренности между командами, игра прошла в закрытом режиме. Зрителей на трибуны не пустили, не велась даже трансляция игры. Все, чем могли довольствоваться казанские болельщики - узнавать счет после каждой четверти в группах УНИКСа в соцсетях.

В первой десятиминутке "Парме" удалось создать отрыв 26:19. К большому перерыву игроки УНИКСа смогли сократить разницу в счете до одного дальнего попадания - 40:43. Третий период также завершился с преимуществом казанцев, которым удалось сравнять счет - 61:61. Однако в концовке пермские баскетболисты все же сломили чашу весов на свою сторону - 89:86.