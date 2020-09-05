В Чувашии школьный автобус столкнулся с легковушкой: скончались двое, в том числе ребенок

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

В пятницу, 4 сентября, на 13 километре автодороги «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск» произошла смертельная авария. Около 8 часов утра там столкнулись школьный автобус ПАЗ-3205370 и легковушка «Лада-Приора».

По предварительным данным, 68-летний водитель автобуса поворачивал налево, но не уступил дорогу “Ладе”. Последняя не успела вовремя среагировать. Смертельные травмы получили 34-летний водитель легковушки и его семилетняя дочь-первоклассница. Восьмилетний сын погибшего мужчины был госпитализирован.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

- Оба ребенка находились в автомашине без детского удерживающего устройства и не были пристегнуты, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Водитель автобуса, который на момент аварии был без пассажиров, позже объяснил сотрудникам полиции, что отвлекся от дороги. В отношении него уже возбуждал уголовное дело.