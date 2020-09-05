В Казани неизвестный положил на капот иномарки гранту

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и медики "скорой помощи". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 сентября, 60-летний житель Казани шел за сигаретами, когда увидел во дворе дома №35/1 на улице Назарбаева автомобиль “Мазда”, на капоте которого лежала граната. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, там уже были сотрудники МЧС и медики “скорой помощи”. Территория была оцеплена. Специалисты выяснили, что граната на иномарке - страйкбольная. Изделие было прикреплено леской к дворнику автомобиля так, чтобы включение последнего могло привести к его активации. Шплинт чеки был разогнут для облегчения извлечения кольца. После осмотра граната была разобрана специалистами.

“Мазда” принадлежит 46-летнему жителю Мамадыша. По словам мужчины, он передал ключи от нее своей знакомой - 36-летней медсестре из Казани. Никаких конфликтов у него не было, кто мог положить гранату на автомобиль он не знает.

Жительница Казани, которой были переданы ключи от иномарки, рассказала полицейским, что 3 сентября съездила на ней в салон красоты, а вечером припарковала у дома №35/1 на улице Назарбаева. После - до обнаружения гранаты прохожим - к автомобилю она не подходила. Никаких конфликтов у женщины также не было.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.