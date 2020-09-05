Казанский театр кукол “Экият” откроет 87-й сезон премьерой спектакля “Маугли”

"Маугли" - спектакль на русском языке для детей от 5 лет. Фото: Лика ИСАЕВА

В субботу, 5 сентября, казанский театр кукол “Экият” откроет свой 87-й театральный сезон. В 18.00 зрителей приглашают на премьеру спектакля “Маугли” по книге Редьярда Киплинга в постановке режиссера Рафаэля Тагирова.

Художником-постановщиком спектакля выступила Софья Шахновская (Мурманск), композитором - заслуженный деятель искусств Татарстана Азат Хусаинов, хореографом – заслуженный деятель искусств республики Салима Аминова, постановщиком сценических боев – Марсель Зинатуллин (Москва).

"Маугли" - спектакль на русском языке для детей от 5 лет.