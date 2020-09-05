Казанский театр юного зрителя открыл 88-й театральный сезон

В этом сезоне зрителей ждут как новые, так и успевшие полюбиться постановки. Фото: Лика ИСАЕВА

В пятницу, 4 сентября, Казанский государственный театр юного зрителя открыл новый - 88-й - театральный сезон. Этим вечером зрителям показали премьеру - постановку “Капитанская дочка” по повести Александра Пушкина в постановке режиссера Ильгиза Зайниева.

В следующий раз "Капитанскую дочку" покажут в ТЮЗе 17 и 27 сентября. Фото: Лика ИСАЕВА

В следующий раз "Капитанскую дочку" покажут в ТЮЗе 17 и 27 сентября. А 24 числа в театре состоится другая премьера - монолог в восьми частях без антракта "Бал.Бесы". Кроме этого, зрителей ждут полюбившиеся им постановки: "В поисках чуда", "Остров сокровищ", "Тайна волшебного королевства", "Светлячки", "Веселый Роджер", "Кошкин дом", "Джельсомино в стране лжецов", "Молодильные яблочки", "Как по щучьему велению", "Я считаю до пяти", "Пигмалион или история одного пари", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Маленький принц", "Оскар и Розовая мама", "Игроки", "Господин Ибрагим", "Свадьба с генералом", "Женитьба Бальзаминова", "Выстрел", "Детя", "Семья Романа" и "Нос".